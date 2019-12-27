Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения " Йеменские мятежники из движения " Ансар Алла " (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по военному лагерю в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал " Аль-Масира " со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

Представитель сообщил, что был нанесен удар баллистической ракетой по лагерю командования 19 бригады пограничной службы Саудовской Аравии в населенном пункте Бир Аскар. По его словам, в результате "цель была поражена, десятки саудовских военнослужащих погибли и ранены, среди них есть офицеры".

Он добавил, что эта атака стала "ответом на преступления саудовского режима, последним из которых стал обстрел рынка на северо-западе Йемена".

Во вторник хуситы сообщили, что при артиллерийском обстреле саудовской армией рынка ар-Раку в провинции Саада погибли 17 человек, 12 из которых являются мигрантами из Африки. При этом мятежники обвинили в гибели людей и Францию, которая поставила вооружение саудовским войскам. Гибель 17 человек, в том числе 12 мигрантов из Эфиопии, во время обстрела рынка в четверг подтвердила ООН.