Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по военному лагерю в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Представитель сообщил, что был нанесен удар баллистической ракетой по лагерю командования 19 бригады пограничной службы Саудовской Аравии в населенном пункте Бир Аскар. По его словам, в результате "цель была поражена, десятки саудовских военнослужащих погибли и ранены, среди них есть офицеры".
24 декабря, 18:19СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене
Он добавил, что эта атака стала "ответом на преступления саудовского режима, последним из которых стал обстрел рынка на северо-западе Йемена".
Во вторник хуситы сообщили, что при артиллерийском обстреле саудовской армией рынка ар-Раку в провинции Саада погибли 17 человек, 12 из которых являются мигрантами из Африки. При этом мятежники обвинили в гибели людей и Францию, которая поставила вооружение саудовским войскам. Гибель 17 человек, в том числе 12 мигрантов из Эфиопии, во время обстрела рынка в четверг подтвердила ООН.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
20 декабря, 01:51Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными