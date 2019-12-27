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Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии
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РИА Новости

Хуситы нанесли ракетный удар по военному лагерю в Саудовской Аравии

14:01 27.12.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что нанесли ракетный удар по военному лагерю в провинции Наджран на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Представитель сообщил, что был нанесен удар баллистической ракетой по лагерю командования 19 бригады пограничной службы Саудовской Аравии в населенном пункте Бир Аскар. По его словам, в результате "цель была поражена, десятки саудовских военнослужащих погибли и ранены, среди них есть офицеры".
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24 декабря, 18:19
СМИ сообщили о пяти погибших при обстреле коалицией рынка в Йемене
Он добавил, что эта атака стала "ответом на преступления саудовского режима, последним из которых стал обстрел рынка на северо-западе Йемена".
Во вторник хуситы сообщили, что при артиллерийском обстреле саудовской армией рынка ар-Раку в провинции Саада погибли 17 человек, 12 из которых являются мигрантами из Африки. При этом мятежники обвинили в гибели людей и Францию, которая поставила вооружение саудовским войскам. Гибель 17 человек, в том числе 12 мигрантов из Эфиопии, во время обстрела рынка в четверг подтвердила ООН.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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20 декабря, 01:51
Источник: власти Йемена и хуситы обменялись пленными
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Ансар АллаЙеменООНВ мире
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