На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту

Береговая охрана проводит поисково-розыскные операции на море и с воздуха. Однако, как отмечает представитель службы береговой охраны Роберт Кокс, поиски затруднены из-за низкой видимости и порывистого ветра.

Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск.)