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На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту
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РИА Новости

На Гавайях пропал вертолет с семью пассажирами на борту

13:56 27.12.2019
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© Robert LinsdellГавайи
Гавайи
© Robert Linsdell
Гавайи. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети, сообщает телеканал Hawaii News Now.
Береговая охрана проводит поисково-розыскные операции на море и с воздуха. Однако, как отмечает представитель службы береговой охраны Роберт Кокс, поиски затруднены из-за низкой видимости и порывистого ветра.
Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг (пятница, 06.21 мск.)
Отмечается, что вертолет оборудован электронным локатором, однако никаких сигналов с него не поступает.
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