Японский эксперт оценил возможность возвращения России в G8

ТОКИО, 27 дек – РИА Новости. Если страны "семерки" решат вернуть Россию в группу, то встреча в формате G8 должна пройти именно в России – в Москве, Петербурге или Сочи, заявил РИА Новости известный в Японии специалист по России профессор университета Цукуба, политолог Ицуро Накамура, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"Страны "семерки" зашли в тупик, обнаружив, что без России невозможно решить ряд ключевых проблем. То, что сейчас и в Европе, и в Азии проблем становится все больше, повышает роль России и ее влияние. Но возвращение России в "большую восьмерку" не просто. Ведь это страны "семерки" отказались от участия России в 2014 году. Так что теперь лидеры этих стран должны сначала нанести визит в Россию. Потому что много проблем между Россией и каждой из этих стран. И сам саммит "восьмерки" должен пройти именно в России, если Россию возвращают. А даже, может быть, и всегда проходить в России, в Москве и в Петербурге или в Сочи", - сказал эксперт.
Он отметил также, что с этой точки зрения очень важно празднование Победы в Великой Отечественной войне в мае будущего года.
"На празднование может приехать президент (США Дональд) Трамп. Глава КНР тоже поедет в Москву.... Это меняет картину мировой политики. Это уже не G8, а другой формат, в котором лидирующая роль принадлежит России и (президенту РФ Владимиру) Путину", - подчеркнул эксперт.
Ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия готова принять встречу со странами "большой семерки" в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте. Он напомнил, что после событий на Украине в начале 2014 года остальные семеро членов Группы отказались принимать участие в мероприятиях российского председательства. Это означало, что именно "семерка" покинула этот формат. Лавров добавил, что если лидеры "семерки" готовы приехать, то "мы можем принять их в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или, например, в Ялте".