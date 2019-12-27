Японский эксперт оценил возможность возвращения России в G8

"Страны "семерки" зашли в тупик, обнаружив, что без России невозможно решить ряд ключевых проблем. То, что сейчас и в Европе, и в Азии проблем становится все больше, повышает роль России и ее влияние. Но возвращение России в "большую восьмерку" не просто. Ведь это страны "семерки" отказались от участия России в 2014 году. Так что теперь лидеры этих стран должны сначала нанести визит в Россию. Потому что много проблем между Россией и каждой из этих стран. И сам саммит "восьмерки" должен пройти именно в России, если Россию возвращают. А даже, может быть, и всегда проходить в России, в Москве и в Петербурге или в Сочи", - сказал эксперт.