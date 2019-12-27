ДНР: Киев 20 раз за год пытался отправить диверсантов в республику

ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что украинские силовики 20 раз за год пытались отправить диверсантов на территорию ДНР, погибли около 20 из них.
"Из 20 попыток отправки диверсионных групп девять принесли горе в семьи украинских боевиков. В общей сложности 19 украинских диверсантов погибли, 24 остались инвалидами", - заявил журналиста представитель Народной милиции ДНР.
Он добавил, что ни одна вылазка диверсантов не принесла успеха.