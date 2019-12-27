Путину удалось сохранить страну, заявил Неверов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин сохранил страну и реализовал комплекс мер, гарантирующих гражданам уверенность в завтрашнем дне, сказал руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.

Проект РИА Новости включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.

"Двадцать лет стоял вопрос - сохранится ли страна. Было ощущение, что мы стоим на пороге гражданской войны, на Кавказе действовали различные террористические организации. В социальной сфере ситуация выглядела не менее плачевно: МРОТ был 83 рубля, пенсии не дотягивали до 500 рублей и к тому же не выплачивались месяцами. Такая же ситуация была на многих предприятиях: по шесть-восемь месяцев люди не получали зарплаты. Практически полная разруха", - рассказал Неверов.

Он подчеркнул, что для человеческой жизни 20 лет - достаточно большой отрезок времени, в то время как для страны в историческом масштабе - мгновение.

"Но за это мгновение был проделан огромный путь. Сначала был период, когда было необходимо спасти страну, ее объединить. Я стал депутатом в 1999 году, тогда мы бюджет принимали на 2000 год, он составлял 1 триллион рублей, сегодня бюджет - 23 триллиона рублей. У нас была казна с огромным долгом, сегодня мы имеем золотовалютный запас, который обеспечит нам выполнение всех социальных обязательств в случае любого экономического кризиса", - отметил вице-спикер Госдумы.

Неверов добавил, что даже в условиях жесточайших санкций и давления российская экономика растет.

"Пусть не такими темпами, как хотелось бы, но она не уходит в ноль. Мы выстояли. Была стагнация роста доходов населения, но сейчас динамика меняется на позитивную. И я не сомневаюсь, что 2020 год будет переломным в самом хорошем смысле, потому что 2019 год был годом запуска национальных проектов и их настройки. И тут я хочу напомнить про первые национальные проекты, которые запускались в 2006 году и были направлены на решение самых насущных и острых проблем в здравоохранении, сельском хозяйстве", - сказал он.

"Конечно, всегда хочется, чтобы изменения были ощутимы сразу, но так бывает не всегда, а если в короткометражный фильм включить кадры, как менялась страна, мы увидим, какой огромный путь был проделан. Есть чем гордиться. Многие из тех, кто эмигрировал когда-то, приезжают в Россию и говорят, что она изменилась, она свободная и открытая. Сегодня в России можно реализовать себя. Конечно, как и во всех странах, в России есть проблемы. Главный итог этих 20 лет – это сохранение страны, и комплекс мер, который дал людям уверенность в завтрашнем дне", - считает руководитель ЕР в Госдуме.

Неверов полагает, что за 20 лет Россия стала важнейшим игроком на международной арене.

"Был момент, когда многие граждане нашей страны, выезжая за границу, едва ли не скрывали, что они из России. Все смеялись над президентом, который на публике выдавал чудачества, наподобие дирижирования оркестром берлинской полиции. И страна воспринималась как некий придаток, правда, с ядерным оружием, но все работали на наше ослабление, не чувствуя особого сопротивления", - заявил политик.

Сейчас, добавил Неверов, многие, напротив, подчеркнуто демонстрируют, что они граждане России.

"И это тоже достижение Путина. За эти 20 лет Россия стала важнейшим участником всех процессов на международной арене, начала развивать партнерство и стратегическое взаимодействие на восточном направлении", - сказал политик.