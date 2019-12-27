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Собянин заявил о росте чистой зарплаты москвичей
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РИА Новости

Собянин заявил о росте чистой зарплаты москвичей

13:40 27.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Чистая заработная плата москвичей выросла в среднем в этом году на 4%, это рекорд за последнее время, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Деловая активность растет, растут доходы, заработная плата выросла на 4%. Это рекорд за последнее время, потому что в основном это все съедала инфляция, она была очень высокая и даже при росте определенном зарплаты, это все съедалось изменением цен – повышением и так далее. Впервые достаточно такой ощутимый результат - 4% в год это без инфляции, это рост чистой заработной платы по городу Москве", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24".

Он отметил, что рост зарплаты москвичей – это один из самых главных показателей экономики столицы. "Все, что бы мы ни строили, ни делали, в конечно счете измеряется жизнью и доходами москвичей", - пояснил мэр.
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