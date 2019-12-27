Собянин заявил о росте чистой зарплаты москвичей

"Деловая активность растет, растут доходы, заработная плата выросла на 4%. Это рекорд за последнее время, потому что в основном это все съедала инфляция, она была очень высокая и даже при росте определенном зарплаты, это все съедалось изменением цен – повышением и так далее. Впервые достаточно такой ощутимый результат - 4% в год это без инфляции, это рост чистой заработной платы по городу Москве", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24".