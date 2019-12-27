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РИА Наука
2019-12-27T23:36+0300
https://ria.ru/20191227/1562936538.html
Ученые связали риск развития рака с физической активностью
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:413:2174:1636_1036x0_80_0_0_7e4bb6d7c7ab43263408ebb3fa9cb3f8.jpg
РИА Новости

Ученые связали риск развития рака с физической активностью

13:33 27.12.2019 (обновлено: 23:36 27.12.2019)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ученые Национального института онкологии США выяснили, что люди с умеренной физической активностью меньше предрасположены к развитию рака, сообщил Medical Xpress.
Специалисты проанализировали девять перспективных исследований, в которых приняли участие более 750 тысяч человек. Выяснилось, что физическая активность снижает риск развития семи типов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрия, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.
Ученые считают, что 2,5-5 часов умеренных физических нагрузок или 1,25-2,5 часа высокоинтенсивных упражнений в неделю способны значительно снизить риск появления злокачественных опухолей.
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РИА НаукаСШАВ мире
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