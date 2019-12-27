Ученые связали риск развития рака с физической активностью

Специалисты проанализировали девять перспективных исследований, в которых приняли участие более 750 тысяч человек. Выяснилось, что физическая активность снижает риск развития семи типов рака: толстой кишки у мужчин, молочной железы у женщин, эндометрия, почек, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.