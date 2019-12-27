Подросток в Иваново неделю назад ушел из школы и не вернулся

"Двадцатого декабря около 10 часов подросток 2005 года рождения самовольно ушел из школы на улице Окуловой города Иваново, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. С целью установления обстоятельств исчезновения подростка... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.