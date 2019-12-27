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Подросток в Иваново неделю назад ушел из школы и не вернулся
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РИА Новости

Подросток в Иваново неделю назад ушел из школы и не вернулся

13:27 27.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подросток в Иваново неделю назад ушел из школы и до сих пор не вернулся, заведено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте СК РФ.
"Двадцатого декабря около 10 часов подросток 2005 года рождения самовольно ушел из школы на улице Окуловой города Иваново, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. С целью установления обстоятельств исчезновения подростка... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
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