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РИА Наука
2019-12-27T13:23+0300
https://ria.ru/20191227/1562935321.html
Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу
https://cdn24.img.ria.ru/images/151594/19/1515941989_0:44:2000:1169_1036x0_80_0_0_fcb2db11020554e4eae6c73383b986c4.jpg
РИА Новости

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

13:23 27.12.2019
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© Johns Hopkins University Applied Physics LaboratoryЗонд Parker Solar Probe в представлении художника
Зонд Parker Solar Probe в представлении художника
© Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Зонд Parker Solar Probe в представлении художника. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Космический зонд Parker Solar Probe успешно совершил второй гравитационный маневр на орбите Венеры, сообщается в пресс-релизе НАСА.
Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем, которое должно произойти 29 декабря 2020 года.
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"Группа управления полетами использует данные, полученные во время этого гравитационного маневра, для внесения корректировок в последующие маневры, которые должны осуществляться в течение семилетней миссии зонда", - сообщается на сайте НАСА.
Первый гравитационный маневр зонда Parker Solar Probe на орбите Венеры был совершен 3 октября 2018.
В 2018 году зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние в 24 миллиона километров, совершив свое первое сближение с Солнцем. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 41,8 миллиона километров.
Parker Solar Probe, который назван так в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года. По расчетам создателей, в течение семи лет ему предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца.
Зонд оснащен инструментами, расположенными под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога". В их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".
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РИА НаукаВенераСолнцеКосмос - РИА НаукаНАСА
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