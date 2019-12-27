Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Космический зонд Parker Solar Probe успешно совершил второй гравитационный маневр на орбите Космический зонд Parker Solar Probe успешно совершил второй гравитационный маневр на орбите Венеры , сообщается в пресс-релизе НАСА

Приблизившись к планете на расстояние 3 тысячи километров, зонд использовал маневр, чтобы снизить скорость и изменить траекторию полета для четвертого сближения с Солнцем , которое должно произойти 29 декабря 2020 года.

"Группа управления полетами использует данные, полученные во время этого гравитационного маневра, для внесения корректировок в последующие маневры, которые должны осуществляться в течение семилетней миссии зонда", - сообщается на сайте НАСА.

Первый гравитационный маневр зонда Parker Solar Probe на орбите Венеры был совершен 3 октября 2018.

В 2018 году зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние в 24 миллиона километров, совершив свое первое сближение с Солнцем. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 41,8 миллиона километров.

Parker Solar Probe, который назван так в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года. По расчетам создателей, в течение семи лет ему предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца.