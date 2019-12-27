В Иркутской области оценили ущерб от летних паводков

На встрече, которая состоялась в День спасателя, Зиничев доложил президенту об итогах работы ведомства в этом году. Говоря о крупномасштабном наводнении в Иркутской области летом этого года, министр сообщил, что от паводка пострадали почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, из них пять с половиной тысяч не подлежат восстановлению.