В Иркутской области оценили ущерб от летних паводков

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ущерб для федерального бюджета от летних паводков в Иркутской области составил 40 миллиардов рублей, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече, которая состоялась в День спасателя, Зиничев доложил президенту об итогах работы ведомства в этом году. Говоря о крупномасштабном наводнении в Иркутской области летом этого года, министр сообщил, что от паводка пострадали почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, из них пять с половиной тысяч не подлежат восстановлению.
"К сожалению, в результате наводнения погибло 26 человек. Всего ущерб для федерального бюджета составил более 40 миллиардов рублей", - констатировал Зиничев.