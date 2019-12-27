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В Иркутской области оценили ущерб от летних паводков
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РИА Новости

В Иркутской области оценили ущерб от летних паводков

13:17 27.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мусор и строения, принесённые наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне. Октябрь 2019 года. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Ущерб для федерального бюджета от летних паводков в Иркутской области составил 40 миллиардов рублей, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече, которая состоялась в День спасателя, Зиничев доложил президенту об итогах работы ведомства в этом году. Говоря о крупномасштабном наводнении в Иркутской области летом этого года, министр сообщил, что от паводка пострадали почти 135 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, из них пять с половиной тысяч не подлежат восстановлению.
"К сожалению, в результате наводнения погибло 26 человек. Всего ущерб для федерального бюджета составил более 40 миллиардов рублей", - констатировал Зиничев.
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Евгений ЗиничевМЧС РФВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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