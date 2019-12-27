В Крыму назвали штрафы Киева за полеты на полуостров абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости. Штрафные санкции к российским авиакомпаниям за полеты в Крым со стороны Штрафные санкции к российским авиакомпаниям за полеты в Крым со стороны Украины абсурдны, вызваны завистью и не прервут авиасообщение с полуостровом, заявил РИА Новости заместитель спикера Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 560 миллионов долларов, сообщил ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины.

"Мы помним, как выглядела авиационная инфраструктура, когда Крым был в составе Украины, как сам перелет на самолете был элементом роскоши для большинства крымчан. Поэтому, мне кажется, на Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия. Абсурдные, потому что такими шагами мы, к сожалению, отдаляемся от необходимости выстраивать диалог", - сказал Бобков.

По мнению вице-спикера, угроза штрафами со стороны Украины точно не прервет авиасообщение с полуостровом.

"Прогнозы по этим штрафам делать сложно, потому что международные структуры убедили нас в том, чтобы мы не искали в их решениях логики... Перелеты в Крым это не прервет, это абсолютно абсурдно. Правительство России системно относится к этому, в том числе к расширению и модернизации авиационной инфраструктуры страны и развитию внутренних перелетов", - добавил Бобков.