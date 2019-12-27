В Крыму назвали штрафы Киева за полеты на полуостров абсурдом

Украина начислила российским авиакомпаниям, осуществляющим полеты в Крым, штрафы на сумму около 560 миллионов долларов, сообщил ранее пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины.
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"Мы помним, как выглядела авиационная инфраструктура, когда Крым был в составе Украины, как сам перелет на самолете был элементом роскоши для большинства крымчан. Поэтому, мне кажется, на Украине говорит зависть – они смотрят, какие инфраструктурные прорывы происходят здесь, зависть толкает на абсурдные действия. Абсурдные, потому что такими шагами мы, к сожалению, отдаляемся от необходимости выстраивать диалог", - сказал Бобков.
По мнению вице-спикера, угроза штрафами со стороны Украины точно не прервет авиасообщение с полуостровом.
"Прогнозы по этим штрафам делать сложно, потому что международные структуры убедили нас в том, чтобы мы не искали в их решениях логики... Перелеты в Крым это не прервет, это абсолютно абсурдно. Правительство России системно относится к этому, в том числе к расширению и модернизации авиационной инфраструктуры страны и развитию внутренних перелетов", - добавил Бобков.
В апреле 2018 года в Симферополе введен в строй крупнейший на юге России новый терминал аэропорта стоимостью 32 миллиарда рублей, способный обслуживать до 6,5 миллиона человек в год. Аэропорт Симферополя нарастил объем пассажиропотока с 2014 года, когда Крым стал субъектом РФ. В 2013 году он обслужил 1,2 миллиона пассажиров, в 2014 году - 2,8 миллиона, в 2015 году - 5,018 миллиона, в 2016 году - 5,2 миллиона, в 2017 году - более 5,1 миллиона, а в 2018-м – 5,14 миллиона пассажиров. Пятимиллионного пассажира в 2019 году в аэропорту Крыма встретили 9 декабря.