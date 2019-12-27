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Новое оружие России
2019-12-27T13:50+0300
https://ria.ru/20191227/1562934010.html
В "Росэлектронике" рассказали о возможностях комплекса ПВО "Гибка-С"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156293/21/1562932195_258:191:2069:1210_1036x0_80_0_0_161cc7ccad1cad2a83e0ede9fcadef3f.jpg
РИА Новости

В "Росэлектронике" рассказали о возможностях комплекса ПВО "Гибка-С"

13:07 27.12.2019 (обновлено: 13:50 27.12.2019)
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© Фото : Минобороны РФИспытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С"
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
© Фото : Минобороны РФ
Испытания зенитно-ракетного комплекса "Гибка-С". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Машина разведки и управления нового комплекса ПВО тактического звена "Гибка-С" способна обнаруживать цели на расстоянии 40 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
Такую дальность обеспечивает встроенное средство радиолокационной разведки РЛС 1Л122 "Гармонь".
Испытания комплекса ПВО Гибка-С
26 декабря, 00:30Новое оружие России
Появилось видео испытаний нового комплекса ПВО Сухопутных войск
Система управляет шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сокращает время выполнения боевой задачи.
Во время движения машина управления поддерживает связь с боевыми машинами на расстоянии не менее восьми километров.
Разработали машину управления в НПП "Рубин".
Комплекс "Гибка-С" предназначен для поражения воздушных целей, летящих на низких высотах со скоростью до 400 метров в секунду, наземной бронетехники, живой силы и инженерных сооружений.
Система может уничтожать объекты на расстоянии до шести километров с помощью штатных ПЗРК "Верба" и "Игла".
Машина способна вести обстрел воздушных целей в движении на скорости до 30 километров в час и эффективно прикрывать войска на марше.
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Новое оружие РоссииГибка-СРоссияБезопасность
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