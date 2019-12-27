В "Росэлектронике" рассказали о возможностях комплекса ПВО "Гибка-С"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Машина разведки и управления нового комплекса ПВО тактического звена "Гибка-С" способна обнаруживать цели на расстоянии 40 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника".
Такую дальность обеспечивает встроенное средство радиолокационной разведки РЛС 1Л122 "Гармонь".
Система управляет шестью боевыми машинами отделения ПВО и существенно сокращает время выполнения боевой задачи.
Во время движения машина управления поддерживает связь с боевыми машинами на расстоянии не менее восьми километров.
Разработали машину управления в НПП "Рубин".
Комплекс "Гибка-С" предназначен для поражения воздушных целей, летящих на низких высотах со скоростью до 400 метров в секунду, наземной бронетехники, живой силы и инженерных сооружений.
Система может уничтожать объекты на расстоянии до шести километров с помощью штатных ПЗРК "Верба" и "Игла".
Машина способна вести обстрел воздушных целей в движении на скорости до 30 километров в час и эффективно прикрывать войска на марше.