В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха ( Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха ( Якутия ) внесло в Госдуму законопроект о поддержке, защите и сохранении эпического наследия в России, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечают авторы инициативы, эпическое наследие является неотъемлемой частью культурного наследия России: древнейшие памятники устного народного творчества в яркой художественной форме отражают историю и мировоззрение народа. Законодатели считают, что этому жанру народно-поэтического творчества принадлежит величайшая роль в сохранении, передаче исторической, духовной памяти народа.

Отмечается, что с целью не допустить утраты эпического наследия, региональным законодателем в рамках своих полномочий разработаны законы, гарантирующие его статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации, однако это следует сделать и на федеральном уровне.

"Законопроектом устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учет, сохранение и развитие эпического наследия", - говорится в пояснительной записке.

В частности документом предлагается определить носителя устной эпической традиции: это будут народный певец-сказитель, исполнитель-импровизатор традиционных эпических произведений, имеющий репертуар устного эпического сказительства. Также под понятием "эпическая среда" законодатели предлагают переделить этническую, фольклорную, языковую, музыкально-исполнительскую среду "в условиях живого традиционного бытования локальных этнических сообществ, в которой сохраняется и развивается устная сказительская традиция".