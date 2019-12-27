В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия

Как отмечают авторы инициативы, эпическое наследие является неотъемлемой частью культурного наследия России: древнейшие памятники устного народного творчества в яркой художественной форме отражают историю и мировоззрение народа. Законодатели считают, что этому жанру народно-поэтического творчества принадлежит величайшая роль в сохранении, передаче исторической, духовной памяти народа.
Отмечается, что с целью не допустить утраты эпического наследия, региональным законодателем в рамках своих полномочий разработаны законы, гарантирующие его статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации, однако это следует сделать и на федеральном уровне.
"Законопроектом устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учет, сохранение и развитие эпического наследия", - говорится в пояснительной записке.
В частности документом предлагается определить носителя устной эпической традиции: это будут народный певец-сказитель, исполнитель-импровизатор традиционных эпических произведений, имеющий репертуар устного эпического сказительства. Также под понятием "эпическая среда" законодатели предлагают переделить этническую, фольклорную, языковую, музыкально-исполнительскую среду "в условиях живого традиционного бытования локальных этнических сообществ, в которой сохраняется и развивается устная сказительская традиция".
Также в законопроекте прописаны полномочия федеральных органов исполнительной власти по сохранению такого наследия: властям следует разработать основы госполитики в области защиты, сохранения и популяризации эпического наследия, поддерживать фундаментальные научные исследования в этой области, а также содействовать развитию международного сотрудничества для признания эпического наследия на международном уровне.
3 января, 08:13ТуризмМифы и былины: десять самых сказочных мест России