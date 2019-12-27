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Культура
2019-12-27T13:04+0300
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В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о сохранении и защите эпического наследия

13:04 27.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) внесло в Госдуму законопроект о поддержке, защите и сохранении эпического наследия в России, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как отмечают авторы инициативы, эпическое наследие является неотъемлемой частью культурного наследия России: древнейшие памятники устного народного творчества в яркой художественной форме отражают историю и мировоззрение народа. Законодатели считают, что этому жанру народно-поэтического творчества принадлежит величайшая роль в сохранении, передаче исторической, духовной памяти народа.
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Отмечается, что с целью не допустить утраты эпического наследия, региональным законодателем в рамках своих полномочий разработаны законы, гарантирующие его статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации, однако это следует сделать и на федеральном уровне.
"Законопроектом устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учет, сохранение и развитие эпического наследия", - говорится в пояснительной записке.
В частности документом предлагается определить носителя устной эпической традиции: это будут народный певец-сказитель, исполнитель-импровизатор традиционных эпических произведений, имеющий репертуар устного эпического сказительства. Также под понятием "эпическая среда" законодатели предлагают переделить этническую, фольклорную, языковую, музыкально-исполнительскую среду "в условиях живого традиционного бытования локальных этнических сообществ, в которой сохраняется и развивается устная сказительская традиция".
Также в законопроекте прописаны полномочия федеральных органов исполнительной власти по сохранению такого наследия: властям следует разработать основы госполитики в области защиты, сохранения и популяризации эпического наследия, поддерживать фундаментальные научные исследования в этой области, а также содействовать развитию международного сотрудничества для признания эпического наследия на международном уровне.
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КультураГосдума РФРоссияЯкутияОбщество
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