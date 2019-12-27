СК проводит проверку после возгорания рейсового автобуса в Йошкар-Оле

Утром в четверг в Йошкар-Оле водитель автобуса почувствовал запах дыма, остановил автобус и обнаружил возгорание моторного отсека. Водитель, кондуктор и трое пассажиров автобуса покинули транспортное средство самостоятельно. Они не пострадали. В результате происшествия автобус был уничтожен огнем.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также был ли нарушен порядок оказания услуг по перевозке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.