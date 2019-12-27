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СК проводит проверку после возгорания рейсового автобуса в Йошкар-Оле
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РИА Новости

СК проводит проверку после возгорания рейсового автобуса в Йошкар-Оле

12:59 27.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Доследственная проверка по факту возгорания рейсового автобуса проводится в Йошкар-Оле, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
Утром в четверг в Йошкар-Оле водитель автобуса почувствовал запах дыма, остановил автобус и обнаружил возгорание моторного отсека. Водитель, кондуктор и трое пассажиров автобуса покинули транспортное средство самостоятельно. Они не пострадали. В результате происшествия автобус был уничтожен огнем.
"По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также был ли нарушен порядок оказания услуг по перевозке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.
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Следственный комитет РФРоссияЙошкар-ОлаПроисшествия
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