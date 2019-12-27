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В Алтайском крае четыре человека погибли в ДТП
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РИА Новости

В Алтайском крае четыре человека погибли в ДТП

12:54 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли в пятницу днём в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, авария произошла в 12.40 (8.40 мск) на автодороге Заринск – Смазнево – Голуха.
"По предварительным данным, автомобиль Nissan, двигавшийся в сторону города Заринска, оказался на встречной полосе, где допустил столкновение с автомобилем "Урал". В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, водитель и пассажиры легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины аварии, а также личности погибших.
Инспектор ГИБДД
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ГИБДД МВД РФАлтайский крайПроисшествия
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