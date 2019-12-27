В Алтайском крае четыре человека погибли в ДТП

По данным ведомства, авария произошла в 12.40 (8.40 мск) на автодороге Заринск – Смазнево – Голуха.

"По предварительным данным, автомобиль Nissan, двигавшийся в сторону города Заринска, оказался на встречной полосе, где допустил столкновение с автомобилем "Урал". В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, водитель и пассажиры легкового автомобиля", - говорится в сообщении.