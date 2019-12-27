От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года

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Посмотрим От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года

Не Голливудом единым! Режиссёры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах. Обзор 10 лучших фильмов уходящего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.