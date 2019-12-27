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Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.
2019-12-27T14:00+0300
https://ria.ru/20191227/1562932079.html
От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/20/1562932030_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_71a47fb720c1126497180eaff98661d8.jpg
РИА Новости

От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года

14:00 27.12.2019
44
Посмотрим
От Ван Гога до прачечной. 10 лучших фильмов уходящего года
Вчера, 14:00
Не Голливудом единым! Режиссёры из Турции, Греции, Южной Кореи, Бельгии и других стран весь год заставляли нас вжиматься в спинки, вцепляться в подлокотники, сидеть на краешке и иными способами терроризировать мебель в кинотеатрах. Обзор 10 лучших фильмов уходящего года, которые в 2019-м добрались до российского проката.
Каждую неделю кинокритик Фёдор Бабинский делает подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных или просто хороших фильмов, которые… стоит увидеть! От классики мирового кинематографа, культовых блокбастеров и фестивальных новинок до малоизвестных авторских картин.
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