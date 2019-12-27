Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T12:52+0300
https://ria.ru/20191227/1562931958.html
Отряд кораблей Балтфлота зашел в иранский порт для участия в маневрах
https://cdn23.img.ria.ru/images/145372/81/1453728173_0:10:3242:1834_1036x0_80_0_0_c1eabaf660ebb9ecbd1379767b8f980e.jpg
РИА Новости

Отряд кораблей Балтфлота зашел в иранский порт для участия в маневрах

12:52 27.12.2019
550
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" зашел в иранский порт Чахбехар для участия в российско-иранско-китайских маневрах, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота стал на якорную стоянку на внутреннем рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. Корабли и суда отряда прибыли в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах. Сегодня же официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции, которая состоится на берегу", - сказал Мартов.
Он отметил, что активная фаза учения, которое пройдёт в северной части Индийского океана, начнется 28 декабря. В ходе морских маневров российские, иранские и китайские военные моряки отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного "пиратами" судна, совместного маневрирования, оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищенном рейде.
СКР "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" покинули Военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В Индии корабли впервые принимали учения в морской части российско-индийских учений "Индра".
Штаб-квартира Министерства обороны США
26 декабря, 23:36
В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана
1601002
Обсудить 1
БезопасностьРоман МартовБалтийский флот ВМФ РоссииБалтийскРоссияКалининград
Рекомендуем
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков
"Двадцатка" вытесняет G7 с мировой арены, заявили в Совфеде
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Судно в проливе Босфор Восточный
В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Лаврова о G8
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков ответил на заявление мэра Херсона об исконно русских землях
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Вид на пролив Босфор
В Стамбуле сухогруз врезался в берег при проходе через пролив Босфор
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
РФ отправила сторожевой корабль на совместные учения с Китаем и Ираном
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Испытания зенитно-ракетного комплекса Гибка-С
В "Росэлектронике" рассказали о возможностях комплекса ПВО "Гибка-С"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19В МВД Казахстана назвали одну из версий крушения самолета в Алма-Ате
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Лента новостейМолния