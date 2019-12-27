Отряд кораблей Балтфлота зашел в иранский порт для участия в маневрах

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота стал на якорную стоянку на внутреннем рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. Корабли и суда отряда прибыли в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах. Сегодня же официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции, которая состоится на берегу", - сказал Мартов.