Отряд кораблей Балтфлота зашел в иранский порт для участия в маневрах

КАЛИНИНГРАД, 27 дек - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" зашел в иранский порт Чахбехар для участия в российско-иранско-китайских маневрах, сообщил журналистам представитель Балтфлота капитан первого ранга Роман Мартов.
"Отряд боевых кораблей Балтийского флота стал на якорную стоянку на внутреннем рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. Корабли и суда отряда прибыли в Иран для участия в российско-иранско-китайских маневрах. Сегодня же официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции, которая состоится на берегу", - сказал Мартов.
Он отметил, что активная фаза учения, которое пройдёт в северной части Индийского океана, начнется 28 декабря. В ходе морских маневров российские, иранские и китайские военные моряки отработают эпизоды по досмотру и освобождению захваченного "пиратами" судна, совместного маневрирования, оказания помощи судну, терпящему бедствие, а также проведут тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищенном рейде.
СКР "Ярослав Мудрый", морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" покинули Военную гавань Балтийска 1 октября и взяли курс в Индийский океан. В Индии корабли впервые принимали учения в морской части российско-индийских учений "Индра".