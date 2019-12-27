Почти половина заявленных в 2019 году космических пусков не состоялась

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россия в этом году не выполнила почти половину из заявленных космических запусков, констатировал вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия-24".
"Пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%. Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы", - сказал он.
В начале года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о плане на 45 пусков. Сегодня же "Роскосмос" сообщил, что выполнено 25 стартов.
Оказалось сорвано запланированное на этот год обновление военной спутниковой группировки, отметил ранее сегодня Борисов. По указанию президента Владимира Путина в этой связи создана спецкомиссия.