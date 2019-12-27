Ирина Макиева: многие моногорода уже стали экономически устойчивыми

Многие российские моногорода уже стали экономически устойчивыми и вскоре могут избавиться от приставки моно, однако Фонд развития моногородов рассматривает варианты сохранения поддержки для них и рассчитывает, что они станут наставниками для других территорий, сообщила глава фонда, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева . В интервью РИА Новости она рассказала, какие города наиболее успешно решают проблему диверсификации экономики, когда будет принята новая программа развития моногородов и какие меры поддержки предусмотрены для пострадавшего от паводка Тулуна в Иркутской области. Беседовала Дарья Ураева.

— Ирина Владимировна, в начале декабря вы посещали Международный форум добровольцев в Сочи. Расскажите о планах по развитию волонтерства в моногородах.

— Мне очень понравился девиз этого форума – "Волонтеры могут все". Я с этим согласна. На форуме мы провели встречи с финалистами конкурса "Добровольцы России" из моногородов. Участники презентовали свои проекты, направленные на развитие городов, сохранение экологии. Например, один из волонтеров из моногорода Байкальск Иркутской области рассказал про экотропу в горной местности рядом с озером Байкал. В Кузбассе, в моногороде Ленинск-Кузнецкий, волонтеры делают экопакеты. Люди всех возрастов заботятся об экологическом состоянии и изменении облика своих городов. Они делают это от души, не за деньги. Мы таких людей хотим поддерживать: фонд " Моногорода.РФ" пригласил финалистов конкурса "Добровольцы России" из моногородов на стажировку, будем реализовывать проекты вместе. Конечно, не всегда фонд может помочь проектам финансово, но мы можем обратиться к градообразующему предприятию и администрации города с просьбой поддержать. Также важно наладить диалог между волонтерами и муниципальной властью. Ведь у них общая цель – улучшить родной город. Фонд здесь станет связующим звеном.

Как мы планируем дальше развивать тему волонтерства в моногородах? Мы хотим разделить волонтеров на разные направления деятельности фонда. Уверена, будет много интересных идей. И в первую очередь мы хотим сделать акцент на нашем новом проекте "Место притяжения". Что это такое? Это всесезонная точка притяжения горожан, где есть кафе, театры, современные молодежные пространства. Вместе с волонтерами мы разработаем идеи, как сделать такие места интересными и как привлечь туда малый и средний бизнес.

— В ноябре вы встречались с вице-премьером РФ Виталием Мутко, он указал на необходимость принятия новой программы развития моногородов. Вы сообщали, что программа уже готова. Какие основные положения в нее вошли? Какие новые направления поддержки моногородов она предусматривает? Как расширятся полномочия фонда?

— Приоритет развития моногородов будет отражен в большой госпрограмме по инновационной экономике. Заказчиком и исполнителем этой программы, если говорить про федеральную власть, является министерство экономического развития России. Моногорода – часть этой программы.

Какие основные положения будут включены в документ? Он будет состоять из нескольких больших блоков. Первый – работа по нормативному регулированию. Второй блок – это все, что касается финансовых и нефинансовых мер поддержки моногородов. Фонд по-прежнему будет софинансировать инженерную инфраструктуру в целях создания новых предприятий, выдавать займы. Среди новых направлений деятельности будут концессии, лизинг и поддержка социальной инфраструктуры. Лизинг позволит заменить городской общественный транспорт, благодаря софинансированию социальной инфраструктуры мы хотим создать новые пространства в моногородах, осовременить их. А концессия поможет решить вопросы ЖКХ.

Мы надеемся до конца года получить положительное решение по новым мерам поддержки фонда. Ждем поправок в соответствующее постановление правительства. Что касается программы, мы ожидаем, что уже в начале 2020 года документ будет утвержден. Хочу отметить, что в первую очередь при ее разработке мы учитывали пожелания и потребности самих моногородов. Мы получили свыше трех тысяч таких предложений, все они структурированы и учтены в документе.

— В рамках новой программы развития в 2020 году запланирован пересмотр списка моногородов. Как сильно может сократиться перечень? Планируется ли глобальное сокращение списка таких территорий?

— Это очень актуальный вопрос, потому что моногорода переживают, останутся они в списке или нет. Я знаю, что такая работа уже запущена министерством экономического развития РФ. Основной критерий — количество людей, которые работают на градообразующем предприятии. Соответствующие запросы уже направлены во все моногорода. Скажу откровенно, многие города из списка уже стали экономически устойчивыми. На сегодняшний день таких городов порядка 30. Это первые хрупкие ростки после десятилетий проблем в моногородах, которые мы должны оберегать и поддерживать. Мы хотим, чтобы экономически устойчивые моногорода остались с нами в особой категории – городов-менторов.

— То есть экономически устойчивые города потеряют статус "моно"?

— Мы думаем на эту тему вместе с Минэкономразвития – как сделать так, чтобы такие города остались с нами. Возможно, они перестанут получать финансовую поддержку от фонда, но все остальные нефинансовые меры поддержки мы для них сохраним. Мы очень хотим, чтобы такие города взяли на себя миссию наставничества для других территорий. Ряд городов уже стали наставниками. Например, Тутаев Ярославской области и моногород-новичок Новомичуринск Рязанской области. Невинномысск стал ментором сразу трех территорий: Надвоицы и Сегежа республики Карелия, а также Ковдор Мурманской области. У нас в стране есть более 100 видов поддержки, но не все о них знают. Города-менторы расскажут о них новичкам. Устойчивые города тоже многому учатся в таком взаимодействии. Я считаю, что дружеское плечо просто необходимо в нашей большой семье.

Мы каждый год выбираем топ-10 лучших моногородов. И можно сказать, что все победители уже практически стали устойчивыми. Могу привести в пример такие моногорода, как Тольятти, Череповец, Котовск, Невинномысск, Выкса, Глазов и многие другие. Они все большие молодцы, добились комплексных успехов, развивают альтернативный бизнес, малое и среднее предпринимательство, занимаются благоустройством территории. Хочу отметить, что в некоторые моногорода стали возвращаться жители, потому что жить стало гораздо комфортнее. Возвращаются и квалифицированные специалисты. Считаю, что это большой успех и большая победа.

— Как вы считаете, моногорода, которые добились экономической устойчивости, справятся без финансовой поддержки?

— Думаю, да, они справятся. Там очень сильные команды.

— Вы рассказывали, что в фонд поступили заявки от бизнеса на займ под 0% годовых на 6 миллиардов рублей, было одобрено таких заявок на 1,5 миллиарда рублей. Удалось ли увеличить этот показатель к завершению года?

— Удалось. С 1,5 миллиарда рублей эта сумма выросла до 2,1 миллиарда рублей. То есть мы существенно продвинулись. К нам поступило более 100 обращений на займ, мы предварительно одобрили 69 заявок. Почему не все? Причины разные. Например, предприниматель не всегда понимает, что необходимо вложить 20% своих собственных средств. Также не всегда бизнесмен понимает, что он должен находиться в моногороде, в пределах границ муниципального образования. Сотрудники фонда с каждым прорабатывают заявки, но есть ряд определенных требований, которым инвестор должен соответствовать.

— Как вы можете оценить предпринимательскую активность в моногородах на сегодняшний день?

— Активность бизнеса зависит от его информированности. Мы работаем над этим, стараемся рассказать обо всех видах поддержки. Сотрудники фонда работают с предпринимателями в ручном режиме. При этом бизнес не всегда верит, что такая поддержка возможна. Но у нас уже есть те, кого мы смогли в этом переубедить: в Кумертау сейчас работает крупный маслоэкстракционный завод. Когда фонд построил для предприятия бесплатную инфраструктуру, инвестор был очень удивлен. Получить помощь от государства на развитие бизнеса оказалось реально. Потом он обратился к нам за займом на развитие производства и получил 1 миллиард рублей. В этом году мы выдали ему займ под 0% на новое оборудование. Тройная поддержка фонда! Сейчас предприятие выпускает до 14 тысяч тонн подсолнечного масла ежемесячно. Таких историй успеха в копилке фонда много.

— В число моногородов входит город Тулун Иркутской области, который этим летом пережил наводнение. Запланирована ли дополнительная поддержка для него?

— В начале нашей беседы мы говорили о том, что ждем постановление правительства, чтобы расширить наш функционал. Именно в этом документе у нас содержатся особые меры поддержки для моногородов, в которых был введен федеральный режим ЧС. Мы это сделали после паводка в Тулуне, чтобы помочь бизнесу, который пострадали во время наводнения. Я лично была там и видела, какие меры поддержки необходимы местному бизнесу. В первую очередь им нужны средства на пополнение оборотного капитала. И именно эту возможность мы и включили в постановление. Как только нам разрешат это делать, мы выдадим первые деньги. Мы каждого предпринимателя из Тулуна знаем, отработали все заявки. Фонд уже выдал первый беспроцентный займ на реализацию инвестиционного проекта предпринимателю из Тулуна. В работе у нас еще несколько проектов, которые находятся в разной степени готовности.

— Фонд развития моногородов совместно с ВЭБ.РФ, РЭЦ и компанией Google реализует проект "Прошагай город", направленный на увеличение туристической привлекательности монопрофильных территорий. Каких результатов уже удалось добиться?

— "Прошагай город" — проект этого года, мы им очень гордимся. Его идея родилась в Российском экспортном центре, а фонд вместе с моногородами, а также компаниями Google и Яндекс превратили его из теории в практику. Моногорода всегда стремятся к новому. Команды готовы, люди хотят менять свои города. Мы всегда такую инициативу поддерживаем. В этом году в рамках проекта "прошагало" 160 моногородов. Все они нанесли на карту различные объекты. Причем мы работаем и с Google и с Яндексом — рассчитываем на разного туриста. Google — это туристы, которые приезжают из-за рубежа, Яндекс — это наш внутренний турист. Этот проект уже перешагнул за пределы моногородов. К нему присоединились такие крупные территории, как Нижний Новгород, Ярославль, Оренбург, Ульяновск и другие.

Если говорить о цифрах по "прошагайке", мы так любя называем этот проект, появилось три тысячи новых объектов на онлайн-картах, свыше 10 тысяч человек уже приняли участие. Как это все происходит на практике? Примерно так: собираются люди, делятся на команды и расходятся по заранее разработанным туристическим маршрутам. Например, по одному маршруту шагают пенсионеры, по другому – мамы с детьми, по третьему – молодежь. И каждая группа отмечает на карте точки, которые актуальны именно для них. Многие жители открывают для себя новые места в своем же городе. Я лично принимала участие в этом проекте. В одном из городов мы "шагали" в дождь, но было очень весело, с песнями под гитару.

Мы провели опрос в моногородах, которые участвовали в этом квесте. Так, 76% жителей отметили, что открыли для себя город заново. Кроме того, число пользователей онлайн-карт выросло на 10%. В Выксе Нижегородской области, например, на 17% вырос турпоток. Благодаря проекту "Прошагай город" наши моногорода стали известны не только в России, но и за рубежом. Такие мероприятия сплачивают горожан, это очень важно.

— Сейчас фонд также активно развивает проект "СделаноВмоно". Каких результатов удалось достичь за этот год?

— Этот проект — одна из ярких побед фонда в этом году. Мы начали работать с крупным онлайн-ритейлером. Через электронную торговую площадку помогаем бизнесу из моногородов продвигать свою продукцию. Даже появился специальный логотип "СделаноВмоно", чтобы товары были узнаваемы. Сейчас там представлена продукция уже 71 производителя из моногородов. Мы гордимся каждым городом, который производит что-то свое. Допустим, в моногороде Чистополь производят часы, которые востребованы на зарубежных рынках. А вот, например, подстаканники, которые можно увидеть в поездах, производят в моногороде Кольчугино, а Златоуст Челябинской области делает ножи и кованые изделия. А каждый третий арбуз не из Астрахани, а из Соль-Илецка Оренбургской области. Пока покупатели редко задумываются, где произведен тот или иной товар. Наша задача – это исправить. Хотим, чтобы наши моногорода звучали ярче. В будущем планируем сотрудничать и с другими интернет-магазинами. Продукция из моногородов может быть востребована не только на российском рынке, но и на международной арене. Мы гордимся успехами каждого моногорода, нашей большой семьи.

— А как обстоят дела с поддержкой малого и среднего бизнеса в моногородах?

— Развитие среднего и малого предпринимательства в моногородах тоже один из наших приоритетов. Мы работаем над этим вместе с корпорацией МСП. Например, фонд выдает льготный займ, а корпорация МСП обеспечивает его гарантией. Малый бизнес оживляет улицы: развиваются небольшие кафе, ярмарки, мастерские. Это все новые возможности для городов. Кстати, теперь заявку на займ можно подать онлайн. ВЭБ.РФ вместе с компанией Mail.ru запустили платформу "Развивай.рф". Сейчас она работает в тестовом режиме. Заемщику не обязательно знать все возможные меры поддержки, теперь ему достаточно подать заявку, а мы уже сами определим, что можем для него сделать. Единственное, что должен четко понимать предприниматель, подавая в фонд заявку на проект, он должен будет вложить 20% своих средств.

Обращения уже поступают, мы их обрабатываем. Я считаю, что за этой платформой большое будущее.

Если говорить о моногородах, где средний и малый бизнес активно развивается, то это, например, Тольятти. Это победитель рейтинга 2017 года. Там уже порядка 100 тысяч человек работают в этой сфере. Также хочу привести в пример моногород Красный Яр Омской области — это лидер 2018 года. А в этом году у нас победитель — Павловск Воронежской области. Мы считаем, что как раз эти города должны стать менторами.

— А что получает город-ментор, кроме обмена опытом?