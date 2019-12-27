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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-27T12:29+0300
https://ria.ru/20191227/1562930512.html
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn25.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6475323e9bd6d54818e1d89325141125.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из-за рубежа

12:29 27.12.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Свыше 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 750 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 109 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 358 человек (женщин – 108, детей – 183), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 751 человек (женщин – 225, детей – 383)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток выведен один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано два гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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