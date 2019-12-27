В СПЦ заявили, что черногорская полиция избила православного епископа

БЕЛГРАД, 27 дек – РИА Новости. Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) утверждает, что полиция Черногории жестоко избила епископа Диоклийского Мефодия и верующих в ходе акций протеста против закона о церквях.
Скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Граждане протестовали на севере страны, в городах Никшич и Будва, перекрывали дороги. Были задержаны десятки человек на улицах. После потасовки в зале заседаний полиция задержала всех 18 депутатов оппозиционного Демократического фронта.
"На мосту Джурджевича Тара полиция ночью во время протеста... жестоко избила епископа Диоклийского Мефодия. Владыку и верующих похвалили на землю и били дубинками и ногами", - сообщила митрополия.
Policija noćas brutalno pretukla Episkopa dioklijskog Metodija #Мontenegro— Sputnik Србијa (@rs_sputnik) December 27, 2019
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"Ранены двое верующих, которые пытались его защитить. У одного сломана бедренная кость, у другого ключица, они доставлены в больницу города Плевля", - отметили представители СПЦ.
Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий заявил ранее, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Ранее руководство СПЦ в Черногории возложил на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона.
В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Вчера, 09:30Сказано в эфиреМнение о церковном законе в Черногории: набивают "собственные шишки" Оппозиция Черногории недовольна законом о церквах. Государству лучше вообще не вмешиваться в церковные дела, уверен политический аналитик Павел Шипилин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.