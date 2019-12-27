В СПЦ заявили, что черногорская полиция избила православного епископа

"На мосту Джурджевича Тара полиция ночью во время протеста... жестоко избила епископа Диоклийского Мефодия. Владыку и верующих похвалили на землю и били дубинками и ногами", - сообщила митрополия.

"Ранены двое верующих, которые пытались его защитить. У одного сломана бедренная кость, у другого ключица, они доставлены в больницу города Плевля", - отметили представители СПЦ.

В СПЦ опасаются, что после утверждения соответствующего закона начнется изъятие сербской церковной собственности и передача ее непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви. Митрополия Черногорско-Приморская СПЦ позвала верующих Черногории на участие в массовом молитвенном сборе 21 декабря в городе Никшич. У соборного храма Святого Василия Острожского в центре города собралось около 6 тысяч человек. Участники сбора потребовали от государства подписать договор с Сербской церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.