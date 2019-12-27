В Липецкой области задержали водителя опрокинувшегося автобуса

ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека, мужчины 50 и 58 лет, погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.