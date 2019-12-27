В Липецкой области задержали водителя опрокинувшегося автобуса

ВОРОНЕЖ, 27 дек - РИА Новости. Полиция задержала водителя автобуса из Грузии, который вечером в четверг опрокинулся в Липецкой области, в результате чего погибли два человека и восемь пострадали, сообщил в пятницу РИА Новости представитель управления МВД по региону.
ДТП, по данным главного управления МЧС по региону, произошло в 18.40 мск в четверг на 356-м километре трассы М-4 "Дон" вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. На скользкой трассе опрокинулся автобус Москва - Тбилиси, в котором находились 19 человек, в том числе два водителя и один ребенок. Два человека, мужчины 50 и 58 лет, погибли, еще восемь человек, среди которых ребенок, пострадали. Взрослых раненых доставили в Елецкую городскую больницу №1. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.
Полиция по факту ДТП возбудила уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, задержан в порядке статьи 91 УПК", - сказал представитель УМВД.
По его словам, в течение двух суток 60-летнему водителю будет избрана мера пресечения.
По данным следствия, начавшего по факту ДТП процессуальную проверку, водитель автобуса не справился с управлением. По одной из версий, причиной аварии "могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица".
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