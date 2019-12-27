ОАК планирует произвести 20 самолетов SSJ100 в следующем году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2020 году планирует произвести 20 самолётов Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2020 году планирует произвести 20 самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Следующий год - хотим произвести порядка 20 машин", - сказал Слюсарь, отвечая на вопрос, на какой объем производства SSJ100 ОАК рассчитывает в 2020 году.

Он отметил, что ОАК с 2021 года планирует выйти на производство 30 самолётов в год.

Слюсарь также добавил, что до 2024-2025 года ОАК планирует сделать порядка 150 самолетов только на внутренний рынок. Кроме того, есть планы и в отношении внешних рынков.