Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве

МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве 26 декабря состоялась церемония открытия филиала China Railway Container Transport Corp (Китайская железнодорожная контейнерная транспортная корпорация) – компании "Международная логистика СРСТ РУС".
Глава совета директоров CRCT Чжан Цзии рассказал, что российская дочерняя компания станет своеобразным каналом для улучшения железнодорожного сообщения. В планах - проведение дружеских консультаций, обсуждение перспектив развития направления Китай-Европа, повышение пропускной способности железнодорожной линии.
Генеральный директор компании Ли Чаочжун отметил, что филиал в полной мере задействует свои географические преимущества, укрепит практическое сотрудничество со всеми сторонами, и будет содействовать созданию инициативы "Один пояс и один путь".