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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-27T12:19+0300
https://ria.ru/20191227/1562929914.html
Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве
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РИА Новости

Филиал China Railway Container Transport открылся в Москве

12:19 27.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновВид Москвы
Вид Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве 26 декабря состоялась церемония открытия филиала China Railway Container Transport Corp (Китайская железнодорожная контейнерная транспортная корпорация) – компании "Международная логистика СРСТ РУС".
Глава совета директоров CRCT Чжан Цзии рассказал, что российская дочерняя компания станет своеобразным каналом для улучшения железнодорожного сообщения. В планах - проведение дружеских консультаций, обсуждение перспектив развития направления Китай-Европа, повышение пропускной способности железнодорожной линии.
Генеральный директор компании Ли Чаочжун отметил, что филиал в полной мере задействует свои географические преимущества, укрепит практическое сотрудничество со всеми сторонами, и будет содействовать созданию инициативы "Один пояс и один путь".
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Россия-Китай: ГлавноеМоскваЭкономика
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