Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

"Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают события годичной давности на фоне того, что из Магнитогорска стали появляться репортажи, в которых местные жители высказываются о том, что причиной взрыва мог быть теракт.