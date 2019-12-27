Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
"Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают события годичной давности на фоне того, что из Магнитогорска стали появляться репортажи, в которых местные жители высказываются о том, что причиной взрыва мог быть теракт.