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Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами
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РИА Новости

Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

12:18 27.12.2019 (обновлено: 13:06 27.12.2019)
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© Фото : МЧС РоссииВзрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версия теракта в качестве причины трагедии в Магнитогорске год назад - это слухи: информация не соответствует действительности, был взрыв газа.
В Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек.
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"Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности... Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают события годичной давности на фоне того, что из Магнитогорска стали появляться репортажи, в которых местные жители высказываются о том, что причиной взрыва мог быть теракт.
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Взрыв газа в жилом доме в МагнитогорскеДмитрий ПесковМагнитогорскПроисшествия
Популярные комментарии
Дыма без огня не бывает, тем более Пескову доверять,....
27 декабря, 13:40
с старый прапор
34200010
Нет дыма без огня. Песков же там не был сам. А, не приведи господь, обрушится электрифицированный дом, тоже скажут про взрыв газа?
27 декабря, 14:03
aalekseevan
2011007
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