Худрук Александринского театра назвал Галину Волчек главным учителем

Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.
Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.
1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".
1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".
1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".
1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".
1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".
1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".
Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).
Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).
1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.
1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.
1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).
1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).
2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.
2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.
2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".
Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".
Советская и российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка СССР, главный режиссёр театра "Современник" Галина Борисовна Волчек.
1967. Актриса театра "Современник" Галина Волчек в роли мисс Амелии в спектакле "Баллада о невеселом кабачке".
1970. Галина Волчек в роли Реганы в художественном фильме "Король Лир". Режиссер В. Козинцев. Киностудия "Мосфильм".
1975. Галина Волчек и Сергей Юткевич (второй справа) на съемках фильма "Маяковский смеется".
Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек (в центре) и поэт, бард, актер Владимир Высоцкий (1938-1980).
1980. Артисты Валентин Гафт и Екатерина Маркова в сцене из спектакля "Спешите делать добро" по одноименной пьесе Михаила Рощина. Режиссеры Галина Волчек и Майя Маркова. Московский театр "Современник".
1984. Сцена из спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?". В главных ролях – народная артистка РСФСР Галина Волчек и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт.
1994. Обсуждение творческих планов в театре "Современник". Главный режиссер театра Галина Волчек и ведущие актеры Игорь Кваша и Валентин Гафт (слева направо).
2009. Московский театр "Современник" в последний раз представит спектакль "Мурлин Мурло" режиссера Галины Волчек.
2013. Актеры Валентин Гафт и Лия Ахеджакова в спектакле американского драматурга Дональда ЛиКобурна "Игра в джин" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в новой версии дебютного спектакля Галины Волчек спектакле "Двое на качелях".