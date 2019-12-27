Худрук Александринского театра назвал Галину Волчек главным учителем

Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Я воспринимаю эту горькую весть очень лично, с большой болью. Галина Борисовна была моим учителем, она преподала мне первые уроки профессии, дала то, что невозможно прочитать в учебниках. Она заложила основу, с которой я иду по жизни, она человек, который меня сформировал, все от нее", - сказал Фокин.