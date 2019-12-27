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Поклонская подарит мэру Херсона на Новый год учебник по истории
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РИА Новости

Поклонская подарит мэру Херсона на Новый год учебник по истории

12:09 27.12.2019 (обновлено: 23:30 27.12.2019)
37518
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская отправит мэру украинского города Херсон, заявившему, что Причерноморье не имеет отношения к России, новогодний подарок в виде учебника по истории.
Ранее мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России. Заявление было опубликовано на сайте администрации города. Николаенко подчеркнул, что "исконные российские территории — это болота под Москвой".
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"Я отправлю по почте мэру Херсона учебник по истории в подарок на Новый год. Пусть почитает, займется хоть чем-то полезным. Те земли, о которых идет речь, были пустующими. Там проходили разные кочевые племена. Там никогда не было постоянного народа. И после Петра Первого Российская империя присоединила Причерноморье и Крым", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, если мэр Херсона прочтет хотя бы одну страницу нормального учебника по истории, то поймет, что Российская империя как раз остановила на землях Причерноморья коварство и жесткость, превратив их в цветущие и развивающиеся территории, которые в советские времена "прирезали к Украине, чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство".

"Благодаря большевикам мы получили национальные проблемы на Украине. Вплоть до Майдана и войны в Донбассе", — подчеркнула Поклонская.

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Наталья ПоклонскаяГосдума РФСимферопольРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У него как и у турчинова, в маленкий мозг не может поместиться информации более чем "до поворота". Видно флешка старенькая )
27 декабря, 12:56
Igor Kuznetcov
3750002
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