Поклонская подарит мэру Херсона на Новый год учебник по истории

"Я отправлю по почте мэру Херсона учебник по истории в подарок на Новый год. Пусть почитает, займется хоть чем-то полезным. Те земли, о которых идет речь, были пустующими. Там проходили разные кочевые племена. Там никогда не было постоянного народа. И после Петра Первого Российская империя присоединила Причерноморье и Крым", — сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, если мэр Херсона прочтет хотя бы одну страницу нормального учебника по истории, то поймет, что Российская империя как раз остановила на землях Причерноморья коварство и жесткость, превратив их в цветущие и развивающиеся территории, которые в советские времена "прирезали к Украине, чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство".