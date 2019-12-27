Россия поставила в США 11 двигателей для Atlas-5 и Antares в 2019 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Научно-производственное объединение Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в Роскосмос) в 2019 году отправило в США в общей сложности 11 двигателей РД-180 РД-181 для использования на американских ракетах-носителях Atlas-5 и Antares, сообщило предприятие.

"Компании RD AMROSS было поставлено 6 двигателей РД-180... Американской компанией Orbital Sciences Corporation приняты пять двигателей РД-181", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

Отмечается, что всего в США было отправлено 116 двигателей РД-180 с 1999 года и 22 двигателя РД-181 с 2015 года.