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2019-12-27T12:07+0300
https://ria.ru/20191227/1562929081.html
Россия поставила в США 11 двигателей для Atlas-5 и Antares в 2019 году
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РИА Новости

Россия поставила в США 11 двигателей для Atlas-5 и Antares в 2019 году

12:07 27.12.2019
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты Atlas 5, штат Флорида
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида
© AP Photo / John Raoux
Старт ракеты Atlas 5, штат Флорида. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Научно-производственное объединение "Энергомаш" (входит в Роскосмос) в 2019 году отправило в США в общей сложности 11 двигателей РД-180 и РД-181 для использования на американских ракетах-носителях Atlas-5 и Antares, сообщило предприятие.
"Компании RD AMROSS было поставлено 6 двигателей РД-180... Американской компанией Orbital Sciences Corporation приняты пять двигателей РД-181", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
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Отмечается, что всего в США было отправлено 116 двигателей РД-180 с 1999 года и 22 двигателя РД-181 с 2015 года.
НПО Энергомаш производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" ("Иртыш").
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