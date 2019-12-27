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В Петербурге десять судов эвакуируют из-за угроз минирования
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РИА Новости

В Петербурге десять судов эвакуируют из-за угроз минирования

11:49 27.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Десять районных судов эвакуируют в пятницу после угроз неизвестных о "минировании", сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
"На данный момент эвакуация подводится в 10 районных судах города", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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Всего с 28 ноября суды Санкт-Петербурга получили 173 ложных сообщения о минировании, 25 декабря стал единственным рабочим днём, когда таких угроз не поступало.
Первые письма с угрозами о взрыве и требованиями перевести на электронный кошелек 120 биткоинов пришли в суды Петербурга 28 ноября. С тех пор каждый будний день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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