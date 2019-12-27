Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам

Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам. Ранее президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, которые позволят ему продолжить работу в 2020 году.