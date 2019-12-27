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Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам
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РИА Новости

Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам

11:48 27.12.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы, сообщает телеканал ABS-CBN.
"Президент немедленно отдал распоряжение Бюро по вопросам иммиграции отказать во въезде на Филиппины двум сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, высокомерным, неосведомленным и наивным американским законодателям, которые предложили принять положение к бюджету США 2020 года", - заявил официальный представитель главы государства Сальвадор Панело.
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Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона "достоверной информации" о том, что они причастны к "незаконному лишению свободы" сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам. Ранее президент США Дональд Трамп подписал законы о финансировании правительства на 1,4 триллиона долларов, которые позволят ему продолжить работу в 2020 году.
Как отметил Панело, если США закроют въезд на американскую территорию для филиппинских чиновников из-за дела де Лимы, власти Филиппин введут визы для всех американцев, которые захотят приехать в страну.
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Филиппины отозвали своего посла в Канаде
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