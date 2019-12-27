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Культура
2019-12-27T14:15+0300
https://ria.ru/20191227/1562928082.html
В Мексике ученые обнаружили дворец майя размером с футбольное поле
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РИА Новости

В Мексике ученые обнаружили дворец майя размером с футбольное поле

14:15 27.12.2019
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© REUTERS / National Institute of Anthropology and HistoryАрхеолог работает в храме цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
Археолог работает в храме цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
© REUTERS / National Institute of Anthropology and History
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили на раскопках в Мексике, недалеко от Канкуна, древний дворец размером с половину футбольного поля, принадлежащий цивилизации майя, сообщает Deutsche Welle.
Ученые предполагают, что сооружение высотой шесть метров и длинной 55 метров, использовалось более тысячи лет назад, в период между 600 — 1050 гг. н.э.
"Эта работа — только начало, так как пока мы обнаружили одну из самых объемных структур, а есть ведь и другие", — прокомментировал находку Альфредо Баррера, археолог из Национального института антропологии и истории.
Археологи, работающие на месте, заявили, что подвал, лестницы, пилястры и другие декоративные элементы сохранились в хорошем состоянии.
© REUTERS / National Institute of Anthropology and HistoryСтена храма цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
Стена храма цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
© REUTERS / National Institute of Anthropology and History
Стена храма цивилизации майя в археологическом районе Кулуба, штат Юкатан, Мексика
Исследователи также изучают четыре других строений в этом районе, в том числе алтарь, руины двух жилых домов и круглое сооружение, которое может быть печью.
Между 250 и 900 гг. н.э. цивилизация майя управляла значительными частями нынешней южной Мексики, Гватемалы, Белиза и Гондураса, а также имела поддерживала связи с соседями.
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