В Мексике ученые обнаружили дворец майя размером с футбольное поле

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Археологи обнаружили на раскопках в Мексике, недалеко от Канкуна, древний дворец размером с половину футбольного поля, принадлежащий цивилизации майя, Археологи обнаружили на раскопках в Мексике, недалеко от Канкуна, древний дворец размером с половину футбольного поля, принадлежащий цивилизации майя, сообщает Deutsche Welle.

Ученые предполагают, что сооружение высотой шесть метров и длинной 55 метров, использовалось более тысячи лет назад, в период между 600 — 1050 гг. н.э.

"Эта работа — только начало, так как пока мы обнаружили одну из самых объемных структур, а есть ведь и другие", — прокомментировал находку Альфредо Баррера, археолог из Национального института антропологии и истории.

Археологи, работающие на месте, заявили, что подвал, лестницы, пилястры и другие декоративные элементы сохранились в хорошем состоянии.

Исследователи также изучают четыре других строений в этом районе, в том числе алтарь, руины двух жилых домов и круглое сооружение, которое может быть печью.