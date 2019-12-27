Новак назвал отказ Украины от электроэнергии из России нерациональным

Новак напомнил, что последние годы РФ не поставляла электроэнергию на Украину, возобновила поставки несколько месяцев назад в качестве пилотных. Он подчеркнул, что в России электроэнергия в избытке, поэтому страна готова поставлять ее в необходимых объемах на Украину.