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Новак назвал отказ Украины от электроэнергии из России нерациональным
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РИА Новости

Новак назвал отказ Украины от электроэнергии из России нерациональным

11:38 27.12.2019 (обновлено: 11:47 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Запрет Украины на поставки электроэнергии из России является нерациональным решением, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мне кажется, это нерациональное решение, на самом деле. Мы не так много поставляем, в основном у нас перетоки, они составляют небольшие объемы, поскольку украинская энергосистема тоже достаточно сильная, мощная… Такие решения не очень конструктивны, так как они не направлены на энергобезопасность и надежное энергоснабжение потребителей. Если думать именно о населении, коммерческих организациях, которым важнее всего, чтобы у них был свет дома и тепло, это решение не добавляет оптимизма", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
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Новак напомнил, что последние годы РФ не поставляла электроэнергию на Украину, возобновила поставки несколько месяцев назад в качестве пилотных. Он подчеркнул, что в России электроэнергия в избытке, поэтому страна готова поставлять ее в необходимых объемах на Украину.
Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. В сентябре Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.
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"Россия 24"Александр НовакВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
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