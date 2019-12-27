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Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
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РИА Новости

Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

11:33 27.12.2019 (обновлено: 11:39 27.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
"Самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, в 11.15 мск внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону", - сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка производилась "по технической причине".
Самолет в аэропорту Шереметьево
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По данным собеседника агентства, никто не пострадал.
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Багдад (город)МинскРостов-на-ДонуВ мире
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