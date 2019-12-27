Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет, следовавший рейсом Багдад – Минск, внепланово приземлился в Ростове-на-Дону по техническим причинам, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта.
"Самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, в 11.15 мск внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону", - сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка производилась "по технической причине".
По данным собеседника агентства, никто не пострадал.