Новак назвал условия по услуге "Нафтогаза" на транзит выгодными

Комментируя вопрос о том, определены ли уже тарифы на транзит и действительно ли России придется платить за транспортировку газа вдвое больше текущего уровня, Новак ответил: "Это не так".

"Между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключен контракт на оказание услуг в качестве организации, которая будет выступать организатором транзита. И это коммерческие, скажем так, договоренности. Они абсолютно для обеих сторон взаимовыгодны. И чтобы снять различные вопросы, касающиеся размера, они, наверное, можно сказать экономически взаимовыгодны и взаимоприемлемы для двух сторон", - добавил министр.