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Новак назвал условия по услуге "Нафтогаза" на транзит выгодными
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РИА Новости

Новак назвал условия по услуге "Нафтогаза" на транзит выгодными

11:32 27.12.2019 (обновлено: 11:33 27.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Условия по услуге "Нафтогаза" на транзит газа для "Газпрома" экономически взаимовыгодны и взаимоприемлемы для обеих сторон, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Комментируя вопрос о том, определены ли уже тарифы на транзит и действительно ли России придется платить за транспортировку газа вдвое больше текущего уровня, Новак ответил: "Это не так".
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"Между "Газпромом" и "Нафтогазом" будет заключен контракт на оказание услуг в качестве организации, которая будет выступать организатором транзита. И это коммерческие, скажем так, договоренности. Они абсолютно для обеих сторон взаимовыгодны. И чтобы снять различные вопросы, касающиеся размера, они, наверное, можно сказать экономически взаимовыгодны и взаимоприемлемы для двух сторон", - добавил министр.
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Нафтогаз УкраиныГазпромАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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