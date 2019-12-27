В МХТ имени Чехова почтили память Галины Волчек

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Художественный руководитель Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач и весь коллектив театра низко кланяются памяти народной артистки СССР Галины Волчек и всей ее "грандиозной жизни в искусстве".

Волчек скончалась в больнице в Москве. Она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"И опять мы чувствуем себя осиротевшими – не стало Галины Борисовны Волчек… Художественный театр и "Современник" всегда связывали пусть не самые простые, но безусловно родственные отношения, настоящие кровные узы", - говорится в прощальном слове, опубликованном на сайте театра.

В нем подчеркивается, что театры связывает и школа, и время, и события, и многие великие имена. В первую очередь имена тех, кто в 1956 году начинал новое живое, честное дело – "Студию молодых актеров", ставшую затем "Современником".

"Олег Ефремов, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Виктор Сергачев, Олег Табаков, Галина Волчек… теперь они снова вместе. А для нас оборвалась последняя ниточка – не стало человека, благодаря которому "Современник" родился и жив, того, кто полвека назад после ухода Ефремова во МХАТ, стал главной, несущей опорой театра. Сегодня мы все едины в горе", - сказано в сообщении.