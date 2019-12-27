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Культура
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В МХТ имени Чехова почтили память Галины Волчек
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РИА Новости

В МХТ имени Чехова почтили память Галины Волчек

11:31 27.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦветы в фойе Московского театра "Современник"
Цветы в фойе Московского театра Современник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Цветы в фойе Московского театра "Современник"
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач и весь коллектив театра низко кланяются памяти народной артистки СССР Галины Волчек и всей ее "грандиозной жизни в искусстве".
Волчек скончалась в больнице в Москве. Она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
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"И опять мы чувствуем себя осиротевшими – не стало Галины Борисовны Волчек… Художественный театр и "Современник" всегда связывали пусть не самые простые, но безусловно родственные отношения, настоящие кровные узы", - говорится в прощальном слове, опубликованном на сайте театра.
В нем подчеркивается, что театры связывает и школа, и время, и события, и многие великие имена. В первую очередь имена тех, кто в 1956 году начинал новое живое, честное дело – "Студию молодых актеров", ставшую затем "Современником".
"Олег Ефремов, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Виктор Сергачев, Олег Табаков, Галина Волчек… теперь они снова вместе. А для нас оборвалась последняя ниточка – не стало человека, благодаря которому "Современник" родился и жив, того, кто полвека назад после ухода Ефремова во МХАТ, стал главной, несущей опорой театра. Сегодня мы все едины в горе", - сказано в сообщении.
Коллектив МХТ им. Чехова во главе с его руководителем желают коллегам сил и "низко кланяются светлой памяти Галины Волчек и всей ее грандиозной жизни в искусстве".
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КультураУмерла Галина ВолчекСергей ЖеновачГалина ВолчекМXT имени ЧеховаРоссия
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