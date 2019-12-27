Поклонники Галины Волчек несут цветы к зданию театра "Современник"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поклонники несут цветы к московскому Поклонники несут цветы к московскому театру "Современник" в память о его художественном руководителе Галине Волчек , которая ушла из жизни в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Современник" еще закрыт, но поклонники уже начали приносить цветы в знак памяти Галины Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра, сотрудники от комментариев отказываются, проходя мимо журналистов к служебному входу.

В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов. В "Современник" приехал сын худрука Денис Евстигнеев с сопровождением, но от общения с журналистами также отказался.