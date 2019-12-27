Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-27T12:20+0300
https://ria.ru/20191227/1562926784.html
Поклонники Галины Волчек несут цветы к зданию театра "Современник"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156292/43/1562924348_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_ac0c4692a2e19bbe1f1c67dc8dbad828.jpg
РИА Новости

Поклонники Галины Волчек несут цветы к зданию театра "Современник"

11:27 27.12.2019 (обновлено: 12:20 27.12.2019)
6435
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦветы у здания Московского театра "Современник"
Цветы у здания Московского театра Современник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Цветы у здания Московского театра "Современник"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поклонники несут цветы к московскому театру "Современник" в память о его художественном руководителе Галине Волчек, которая ушла из жизни в четверг вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в театре "Современник" сообщили РИА Новости, что народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в больнице в Москве. Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
"Современник" еще закрыт, но поклонники уже начали приносить цветы в знак памяти Галины Волчек. Букеты оставляют на ступеньках театра, сотрудники от комментариев отказываются, проходя мимо журналистов к служебному входу.
В фойе театра установлен большой черно-белый портрет Волчек, под ним сотрудники театра разместили большие букеты цветов. В "Современник" приехал сын худрука Денис Евстигнеев с сопровождением, но от общения с журналистами также отказался.
Прощание с Волчек запланировано на 29 декабря, ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
Галина Волчек
Вчера, 04:19Культура
"Великая женщина": артисты — о Галине Волчек
011701
Обсудить 1
КультураУмерла Галина ВолчекГалина ВолчекСовременник (театр)МоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Авиакатастрофа в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате. Онлайн-репортаж
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Наталья Поклонская
Поклонская подарит мэру Херсона на Новый год учебник по истории
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Клавиатура компьютера
МВД предложило ввести реальный срок за пропаганду наркотиков в Сети
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Велосипед
Едва не замерзший на Колыме велотурист-испанец вновь поехал в Иркутск
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, на Крымском мосту
Выбор РИА Новости: главные события 2019 года
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния