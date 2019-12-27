Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+

"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.