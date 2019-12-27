Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T11:27+0300
https://ria.ru/20191227/1562926749.html
Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+
https://cdn25.img.ria.ru/images/155538/10/1555381009_0:155:3366:2048_1036x0_80_0_0_b5864259c6baa1b5c9ca5be6ed0df720.jpg
РИА Новости

Новак: России нужно постепенно принимать решение о выходе из ОПЕК+

11:27 27.12.2019
1070
© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. России нужно будет постепенно принимать решение о выходе из соглашения ОПЕК+, это скоро будет рассмотрено, сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я считаю, эта сделка не вечная ... нам нужно будет постепенно принимать все равно решение о выходе, для того, чтобы и долю на рынке сохранить, и для того, чтобы наши компании смогли обеспечивать и реализовывать свои проекты перспективные. Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году", - сказал министр.
Строительство нефтепровода Trans Mountain в Ачесоне. Альберта, Канада
20 декабря, 08:00
Нефтяные сепаратисты хотят отделиться от Канады. Обвинят Россию
Новак при этом подчеркнул эффективность сделки. "Мы видим, что рынок очень хорошо реагирует на такие договоренности. И волатильность снизилась, и инвестиции в отрасль вернулись. И мне кажется, те цены, которые складываются на рынке, они удовлетворяют как производителей, так и потребителей", - отметил он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
Добыча нефти
18 декабря, 08:00
Сокращение добычи нефти: самый трудный год — впереди
2144009
Обсудить 3
Министерство энергетики РФОПЕКАлександр НовакРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак не ожидает падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
У покупателей нет претензий к качеству российской нефти, заявил Новак
Стенд компании Новатэк
Минэнерго не против поставок СПГ "Новатэка" в Европу
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал условия по услуге "Нафтогаза" на транзит выгодными
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о решении ОПЕК+ увеличить сокращение добычи нефти
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал о дополнительных доходах в бюджет РФ от сделки ОПЕК+
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в экономике удовлетворительной
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал отказ Украины от электроэнергии из России нерациональным
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал работу по созданию стабильной макроэкономики позитивной
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о срыве обновления группировки военных спутников
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния