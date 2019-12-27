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Волчек была сильной и мощной женщиной, заявили в "Единой России"
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РИА Новости

Волчек была сильной и мощной женщиной, заявили в "Единой России"

11:24 27.12.2019 (обновлено: 11:41 27.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦветы у здания Московского театра "Современник"
Цветы у здания Московского театра Современник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Галина Волчек была сильной и мощной женщиной с невероятным человеческим потенциалом и творческим духом, а для зрителей всегда оставалась очень нежной и игривой, она будет примером для следующих поколений, рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Культура малой Родины" Ольга Казакова.
Волчек скончалась в больнице в Москве. Она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.
Художественный руководитель Московского театра Современник Галина Волчек
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"Конечно, это невероятная потеря для театрального мира, для мира кино, искусства, вообще для культуры страны... Она (Волчек) была очень сильной, очень мощной, очень крупной в профессиональном смысле женщиной. При этом со стороны, для зрителей, всегда казалось, что она очень нежная, игривая - как она может руководить и управлять театром?" - сказала Казакова РИА Новости.
Очень больно, отметила Казакова, что именно в Год театра, из жизни ушла Волчек, а до нее, в сентябре - художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров. По ее словам, с их именами связаны "самые лучшие впечатления, самые лучшие эмоции, подаренные их работами". Они отдали свою жизнь театральному делу, и останутся примером для "тех, кто идет дальше" - примером того, "как нужно любить свое дело, как нужно вкладываться в него и развивать его", сказала она.
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Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что Волчек при жизни "любили, уважали, боготворили" все окружавшие ее люди, все зрители. Она была женщиной не только с ярким творческим духом, но и с "невероятным человеческим потенциалом", умела находить таланты, "поднимать людей на невероятную высоту в творчестве, управлять всем этим процессом", заявила Казакова. Волчек останется в сердцах огромного числа людей "двигателем театрального дела", отметила она.
"Самое большое, конечно, - это то, что она делала в последние годы и дни, несмотря на то, что уже по здоровью была несильна. Тем не менее, она всегда была с театром, каждый день, когда уже болела, каждый час пульсом отдавался в сердцах всех людей, которые понимали, что теряют человека такого масштаба. Поэтому, что тут сказать? Тут только плакать, только боль", - заключила Казакова.
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Умерла Галина ВолчекОльга КазаковаГалина ВолчекЕдиная РоссияРоссия
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