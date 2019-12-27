Волчек была сильной и мощной женщиной, заявили в "Единой России"

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Народная артистка СССР Народная артистка СССР Галина Волчек была сильной и мощной женщиной с невероятным человеческим потенциалом и творческим духом, а для зрителей всегда оставалась очень нежной и игривой, она будет примером для следующих поколений, рассказала координатор партпроекта "Единой России" "Культура малой Родины" Ольга Казакова

Волчек скончалась в больнице в Москве. Она несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких, в четверг появились сообщения о резком ухудшении состояния ее здоровья. Ей было 86 лет.

"Конечно, это невероятная потеря для театрального мира, для мира кино, искусства, вообще для культуры страны... Она (Волчек) была очень сильной, очень мощной, очень крупной в профессиональном смысле женщиной. При этом со стороны, для зрителей, всегда казалось, что она очень нежная, игривая - как она может руководить и управлять театром?" - сказала Казакова РИА Новости.

Очень больно, отметила Казакова, что именно в Год театра, из жизни ушла Волчек, а до нее, в сентябре - художественный руководитель театра "Ленком", режиссер, народный артист СССР Марк Захаров. По ее словам, с их именами связаны "самые лучшие впечатления, самые лучшие эмоции, подаренные их работами". Они отдали свою жизнь театральному делу, и останутся примером для "тех, кто идет дальше" - примером того, "как нужно любить свое дело, как нужно вкладываться в него и развивать его", сказала она.

Координатор партпроекта ЕР подчеркнула, что Волчек при жизни "любили, уважали, боготворили" все окружавшие ее люди, все зрители. Она была женщиной не только с ярким творческим духом, но и с "невероятным человеческим потенциалом", умела находить таланты, "поднимать людей на невероятную высоту в творчестве, управлять всем этим процессом", заявила Казакова. Волчек останется в сердцах огромного числа людей "двигателем театрального дела", отметила она.