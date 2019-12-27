Шереметьево опровергло данные о состоянии рулежных дорожек

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил агентству, что выкатывание самолёта "Аэрофлота" рейсом Москва - Самара на грунт в "Шереметьево" могло произойти из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней.

"Перрон и рулёжные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", - сказали в пресс-службе.

Ранее пресс-служба "Аэрофлота" сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате выкатывания самолета на грунт в пределах перрона нет, судно повреждений не получило, пассажиры высаживались из него штатным способом через заднюю дверь. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа.