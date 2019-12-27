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Шереметьево опровергло данные о состоянии рулежных дорожек
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РИА Новости

Шереметьево опровергло данные о состоянии рулежных дорожек

11:21 27.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Перрон и рулёжные дорожки московского аэропорта "Шереметьево" находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям, заявили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил агентству, что выкатывание самолёта "Аэрофлота" рейсом Москва - Самара на грунт в "Шереметьево" могло произойти из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней.
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"Перрон и рулёжные дорожки аэропорта находятся в эксплуатационном состоянии и отвечают установленным требованиям", - сказали в пресс-службе.
Ранее пресс-служба "Аэрофлота" сообщила РИА Новости, что пострадавших в результате выкатывания самолета на грунт в пределах перрона нет, судно повреждений не получило, пассажиры высаживались из него штатным способом через заднюю дверь. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа.
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Названы возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
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