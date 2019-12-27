На Кубани задержали лжеврачей, лечивших варикоз подушками

КРАСНОДАР, 27 дек - РИА Новости. Трое подозреваемых в мошенничестве сотрудников медицинских центров, в которых людей убеждали лечить варикоз матрасами и подушками, задержаны на Трое подозреваемых в мошенничестве сотрудников медицинских центров, в которых людей убеждали лечить варикоз матрасами и подушками, задержаны на Кубани , сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее ведомство сообщало, что в декабре 2018 года сотрудники регионального главка МВД пресекли деятельность медицинских центров в Краснодаре и Сочи. Общий ущерб, причиненный лжемедиками более 2 тысячам человек, превысил 50 миллионов рублей.

"В рамках предварительного расследования… установлены и задержаны еще трое подозреваемых в мошенничестве", - сообщила Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники приглашали граждан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога, в дальнейшем сотрудники центров, как правило, не имеющие медобразования, проводили пациентам диагностику на аппарате, который не был для этого предназначен.

"Затем потерпевших убеждали в необходимости срочного специального лечения. Введенные в заблуждение граждане, опасаясь за свою жизнь и здоровье, приобретали рекомендованные злоумышленниками комплекты изделий, оформляя кредитные договоры. В ходе предварительного расследования допрошен ряд сердечно-сосудистых хирургов (ангиохирурги, флебологи), которые заявили, что лечение такого заболевания, как варикозное расширение вен, с помощью матраса, повязки и подушки с наполнителем из микросфер невозможно", – отметила представитель ведомства.