Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T11:15+0300
https://ria.ru/20191227/1562926072.html
Российские истребители Су-30СМ доставили в Армению
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/84/1558068404_0:177:3233:1996_1036x0_80_0_0_0e61b252a000ac8ca7c4a7bacfd65647.jpg
РИА Новости

Российские истребители Су-30СМ доставили в Армению

11:15 27.12.2019
9844
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Истребитель Су-30СМ. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Российские истребители Су-30СМ доставлены в Армению, сообщил в пятницу глава правительства Никол Пашинян, выложив в Facebook видео с полетами самолетов.
"Наше главное приобретение года – многофункциональные истребили Су-30СМ", - подписал Пашинян видео, на котором видны четыре приземлившихся самолета.
Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года, всего хотела бы закупить 12 таких машин.
Истребитель Су-30СМ
13 ноября, 14:55
В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России
109513411
Обсудить 1
Никол ПашинянСу-30СМДавид ТоноянРоссияАрменияВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин поздравляет россиян с наступающим Новым годом
Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Ракетный комплекс Авангард
Гиперзвуковой комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство
Мэр Херсона Владимир Николаенко
Мэр Херсона отреагировал на слова Путина об исконно русских землях
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Российские политики ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане
Бойцы сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Пассажир рассказал об авиакатастрофе в Алма-Ате
Автомобили скорой помощи и полиции в Армении
На севере Армении в квартире нашли тела четырех человек
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета
Похороны убитых во время стрельбы в здании парламента Армении в Ереване. 31 октября 1999
В Армении возобновили дело о теракте в парламенте в 1999 году
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
Первый комплекс "Авангард" поставили на боевое дежурство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния