Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.
"Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Остановка резкая такая. Люди все по инерции отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впередистоящих кресел", — вспоминает мужчина.
По его словам, сразу после инцидента всех пассажиров эвакуировали через заднюю часть самолета.
Мужчина отметил, что из-за выкатывания самолет сильно накренился, а переднее шасси почти наполовину погрузилось в грунт. Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно.
Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.