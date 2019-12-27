Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-27T14:45+0300
https://ria.ru/20191227/1562925753.html
Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево
https://cdn24.img.ria.ru/images/153321/02/1533210269_0:115:3233:1934_1036x0_80_0_0_418f6a82a70aad30d90649369fa15e79.jpg
РИА Новости

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

11:09 27.12.2019 (обновлено: 14:45 27.12.2019)
16121
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту "Шереметьево"
Самолет в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о случившемся.

"Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Остановка резкая такая. Люди все по инерции отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впередистоящих кресел", — вспоминает мужчина.

По его словам, сразу после инцидента всех пассажиров эвакуировали через заднюю часть самолета.
Мужчина отметил, что из-за выкатывания самолет сильно накренился, а переднее шасси почти наполовину погрузилось в грунт. Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно.
Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.
Аэропорт Шереметьево
Вчера, 10:00
Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
9619943
Обсудить 2
ТуризмтуристыНовости - ТуризмАэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Аэропорт Шереметьево
Источник назвал возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Обломки самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
В аэропорту Алма-Аты рассказали подробности крушения самолета
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Названы возможные причины крушения самолета в Казахстане
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Прохожие на Красной площади в Москве
Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год
Посол Великобритании в России Лори Бристоу
Британский посол описал Россию тремя словами
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Летевший в Минск самолет внепланово сел в Ростове-на-Дону
Семья Пузиковых
В Самаре родители два года пытаются найти виновных в смерти дочери
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
Россия и Украина обнулят претензии по газу с 1 января
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
"Жертва Тунгусской катастрофы?" Ученые изучают странных птиц и озеро
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
США "распечатали кубышку, чтобы наказать русских". Не получилось
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Состояние памятников ВОВ можно оценить через мобильное приложение
07:54В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
07:30Сбербанк оборудовал уже 95% всех банкоматов бесконтактной технологией
07:25В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и "КамАЗа"
07:16Обозреватели People назвали десять лучших альбомов года
06:59Туристам предложили необычные идеи для путешествий на Новый год
06:45При пожаре в ЖК "Алые Паруса" в Москве погибли два человека
06:00Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
05:56На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
05:37Кардиолог из Нью-Йорка обвинил Apple в использовании его технологии
05:00Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
04:37Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
04:26В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны
03:56Роспотребнадзор дал советы по выбору парфюмерии и косметики
03:33Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду
03:21Парламентарии в Аргентине заморозят зарплаты и надбавки на полгода
03:18Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
03:15Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
03:09Американский актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
03:08Рогозин рассказал о замечаниях к проекту ракеты для полетов к Луне
Лента новостейМолния