Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании " . Пассажир самолета авиакомпании " Аэрофлот ", выкатившегося на грунт в московском аэропорту Шереметьево , рассказал телеканалу " 360 " о случившемся.

"Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Остановка резкая такая. Люди все по инерции отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впередистоящих кресел", — вспоминает мужчина.

По его словам, сразу после инцидента всех пассажиров эвакуировали через заднюю часть самолета.

Мужчина отметил, что из-за выкатывания самолет сильно накренился, а переднее шасси почти наполовину погрузилось в грунт. Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно.

Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.