Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге 21-23 июля 2020 года

ШОС является международной организацией, основанной 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, а также Узбекистана. В настоящее время государствами-членами ШОС являются 8 стран – Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; 4 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; 6 стран являются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.