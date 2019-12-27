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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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https://ria.ru/20191227/1562925553.html
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге 21-23 июля 2020 года
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РИА Новости

Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Петербурге 21-23 июля 2020 года

11:06 27.12.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля 2020 года в рамках председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019-2020 гг. и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС, сообщает Росконгресс, исполнительный организатор саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
ШОС является международной организацией, основанной 15 июня 2001 года лидерами Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана, а также Узбекистана. В настоящее время государствами-членами ШОС являются 8 стран – Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан; 4 страны имеют статус государства-наблюдателя при ШОС – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия; 6 стран являются партнёрами ШОС по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
В БРИКС входит группа из пяти стран – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Шанхай
25 декабря, 11:25Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеБРИКСШОССанкт-Петербург
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