В Йошкар-Оле сгорел рейсовый автобус

"Около 7.15 27 декабря водитель рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту Йошкар-Ола – сады Кугуван, во время движения почувствовал запах дыма. Мужчина остановил транспортное средство, когда проезжал через площадь Ленина. Выяснилось, что из-под моторного отсека исходят языки пламени и клубы дыма. Водитель, кондуктор и трое пассажиров автобуса покинули транспортное средство самостоятельно. Они не пострадали", - говорится в сообщении.