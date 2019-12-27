В Йошкар-Оле сгорел рейсовый автобус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Рейсовый автобус загорелся в центре Йошкар-Олы утром в пятницу, водитель и пассажиры успели эвакуироваться, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл.
"Около 7.15 27 декабря водитель рейсового автобуса ПАЗ, следующего по маршруту Йошкар-Ола – сады Кугуван, во время движения почувствовал запах дыма. Мужчина остановил транспортное средство, когда проезжал через площадь Ленина. Выяснилось, что из-под моторного отсека исходят языки пламени и клубы дыма. Водитель, кондуктор и трое пассажиров автобуса покинули транспортное средство самостоятельно. Они не пострадали", - говорится в сообщении.
Очевидцы сообщили о происшествии в пожарную охрану. Прибывшие пожарные ликвидировали открытое горение на площади около 15 квадратных метров. В результате происшествия автобус уничтожен огнем. Причину пожара в настоящее время выясняют специалисты.
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