Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Барическая пила", или резкие перепады давления, придут в "Барическая пила", или резкие перепады давления, придут в Москву к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды " Фобос " Александр Синенков.

"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.

По словам синоптика, для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем — резкое непродолжительное повышение на сутки или двое, после — вновь падение.

"Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается кверху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимаются и атмосферное давление, и температура", — рассказал Синенков.

Он также сообщил, что в субботу в Москве ожидается температура от нуля до минус двух градусов, в воскресенье — минус четыре — минус пять градусов, а в понедельник или в ночь на вторник температура вновь повысится до положительных значений.

"Тридцать первого декабря температура будет положительная. Первого числа — уже отрицательная, но ненадолго, буквально на два или три дня. Затем снова подходят циклон и теплая воздушная масса. Тепло тоже, что называется, прорвется вверх", — сказал Синенков.