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Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год
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РИА Новости

Синоптик предупредил о "барической пиле" в Москве на Новый год

11:02 27.12.2019 (обновлено: 12:08 27.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. "Барическая пила", или резкие перепады давления, придут в Москву к 31 декабря и продержатся первые дни 2020 года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Барическая пила" — это форма графика, когда давление меняется достаточно резко от высоких значений к низким, потом снова к высоким и снова к низким", — пояснил он.
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По словам синоптика, для такой погоды характерны небольшие понижения температуры, затем — резкое непродолжительное повышение на сутки или двое, после — вновь падение.

"Такой характер погоды обуславливается положением так называемой планетарной фронтальной зоны. Она то опускается кверху, то снова поднимается на север. И, соответственно, поднимаются и атмосферное давление, и температура", — рассказал Синенков.

Он также сообщил, что в субботу в Москве ожидается температура от нуля до минус двух градусов, в воскресенье — минус четыре — минус пять градусов, а в понедельник или в ночь на вторник температура вновь повысится до положительных значений.
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"Тридцать первого декабря температура будет положительная. Первого числа — уже отрицательная, но ненадолго, буквально на два или три дня. Затем снова подходят циклон и теплая воздушная масса. Тепло тоже, что называется, прорвется вверх", — сказал Синенков.
По его словам, "конца этому процессу в погоде не просматривается".
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Центр "Фобос"МоскваОбщество
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