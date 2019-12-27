Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

"Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Другие подробности сообщить не могу", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы.

В конце октября в Европейской народной партии (ЕНП) заявили, что обеспокоены запугиванием властями Армении главы Конституционного суда. По словам председателя этой политической организации Джозефа Доула, ЕНП призывает европейские и другие международные структуры внимательно следить за ситуацией и предотвращать любые процессы, которые могут подорвать демократию в Армении.