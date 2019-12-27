Главу КС Армении обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

ЕРЕВАН, 27 дек – РИА Новости. Председателю Конституционного суда Армении Грайру Товмасяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
"Товмасяну предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия". Другие подробности сообщить не могу", - сказала Оганджанян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает шесть лет лишения свободы.
КС Армении оказался в центре внимания в октябре 2019 года, когда власти Армении потребовали отставки председателя суда Товмасяна. В частности, 4 октября по предложению правящей фракции "Мой шаг" парламент принял решение обратиться к судьям КС с предложением объявить импичмент председателю суда. Во фракции сочли, что Товмасян и двое других судей не имели права участвовать в рассмотрении иска бывшего президента страны Роберта Кочаряна из-за их возможного пристрастного отношения к делу. Позднее КС отказался рассматривать это обращение.
В конце октября в Европейской народной партии (ЕНП) заявили, что обеспокоены запугиванием властями Армении главы Конституционного суда. По словам председателя этой политической организации Джозефа Доула, ЕНП призывает европейские и другие международные структуры внимательно следить за ситуацией и предотвращать любые процессы, которые могут подорвать демократию в Армении.
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