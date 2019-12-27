Москалькову попросили помочь арестованным в Греции российским морякам

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российское подразделение международного Комитета защиты прав человека обратилось к уполномоченному по правам человека в РФ Российское подразделение международного Комитета защиты прав человека обратилось к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи арестом в Греции российских моряков, сообщил вице-президент организации Иван Мельников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 26 декабря сообщила, что на морских границах Греции и Италии участились случаи задержания российских моряков по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов, в Греции под арестом находятся 24 россиянина, в Италии – 23.

"В комитет обратились родственники и представители задержанных в Греции 14 граждан РФ. Почти все обвиняемые искали работу через интернет и устроились матросами на судна, перевозившие туристов в Турцию и другие близлежащие страны. В основном морякам предлагалось работать в экипажах парусных яхт, перевозить туристов из Турции в Грецию и Италию. При этом проживание, питание, обучение и билеты были за счет организации", - сказал Мельников.

По его словам, моряки не могли иметь информации об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт, "они были введены в заблуждение своими работодателями".

"В результате россияне стали жертвами так называемых "черных работодателей", размещающих объявления о работе в интернете, обещающих достойные заработки на привлекательных условиях, и оказались в итоге в различных СИЗО Греции при том, что задержанных граждан других государств в основном отпускали", - сказал Мельников.

Он добавил, что двое из моряков уже приговорены судом к 20 годам лишения свободы.