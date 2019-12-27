Врач рассказал о состоянии десяти пострадавших при ЧП в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 27 дек - РИА Новости. Состояние 10 пострадавших при крушении самолёта близ Алма-Аты крайне тяжелое, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения Казахстана.
"По предварительным данным, погибли на месте восемь человек, два человека при транспортировке, двое пострадавших скончались в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. В больницы города Алма-Аты госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, "на 12.50 (09.50 мск) состояние 10 взрослых оценивается как крайне тяжелое".
"В настоящее время из города Нур-Султан бортом санитарной авиации вылетели специалисты из Национального центра нейрохирургии и НИИ травматологии. С пострадавшими и семьями погибших также работают 40 психологов", - сообщили в министерстве.
В пятницу утром самолет авиакомпании Bek Air Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены. Погибли 12 человек. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.