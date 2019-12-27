Врач рассказал о состоянии десяти пострадавших при ЧП в Алма-Ате

"По предварительным данным, погибли на месте восемь человек, два человека при транспортировке, двое пострадавших скончались в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью. В больницы города Алма-Аты госпитализированы 53 пострадавших, из них девять детей", - говорится в сообщении министерства.