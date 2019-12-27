Роструд назвал регионы, куда россияне стремятся уехать за работой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Чаще всего россияне стремятся переехать на работу в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщила пресс-служба Роструда.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России". Как отметили в ведомстве, примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион ради работы.
"При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда", — рассказали в Роструде.
Кроме того, россияне готовы поехать за работой в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.
В ведомстве добавили, что отметка "готов к переезду" стоит в резюме практически у каждого второго специалиста нефтегазового сектора: это геофизики (50 процентов), проходчики (52 процента), операторы по добыче нефти и газа (46 процентов) и геологи (49 процентов).
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Готовы сменить регион по 27 процентов соискателей из числа инженеров и архитекторов, 34 процента ветеринаров, 35 процентов геодезистов и 40 процентов врачей.
В Роструде напомнили о госпрограмме по развитию трудовой мобильности, в рамках которой работодатели получают финансовую поддержку для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Размер такой поддержки составляет от 225 тысяч до миллиона рублей.
На эти деньги работодатель обеспечивает работника жильем, компенсирует ему расходы на переезд, а также другие затраты, связанные с обустройством на новом месте, оплачивает его обучение или переобучение.
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