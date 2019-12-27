Роструд назвал регионы, куда россияне стремятся уехать за работой

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Чаще всего россияне стремятся переехать на работу в Санкт-Петербург и Чаще всего россияне стремятся переехать на работу в Москву Краснодарский край , сообщила пресс-служба Роструда

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга резюме, размещенных на портале Роструда "Работа в России" . Как отметили в ведомстве, примерно каждый шестой соискатель готов к переезду в другой регион ради работы.

"При этом наиболее высоким спросом для переезда ради работы традиционно пользуются такие регионы как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Их указали в качестве наиболее предпочтительных для переезда", — рассказали в Роструде.

Кроме того, россияне готовы поехать за работой в Крым, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Московскую и Тюменскую области, Красноярский край и Новосибирскую область.

В ведомстве добавили, что отметка "готов к переезду" стоит в резюме практически у каждого второго специалиста нефтегазового сектора: это геофизики (50 процентов), проходчики (52 процента), операторы по добыче нефти и газа (46 процентов) и геологи (49 процентов).

Готовы сменить регион по 27 процентов соискателей из числа инженеров и архитекторов, 34 процента ветеринаров, 35 процентов геодезистов и 40 процентов врачей.

В Роструде напомнили о госпрограмме по развитию трудовой мобильности, в рамках которой работодатели получают финансовую поддержку для привлечения необходимых специалистов из другого региона. Размер такой поддержки составляет от 225 тысяч до миллиона рублей.