Медведев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

"Вы посвятили себя непростой, поистине благородной профессии. И всегда находитесь там, где опасно и нужна ваша помощь. В самых сложных и чрезвычайных ситуациях спешите на выручку людям, проявляете мужество, предельную собранность, оперативность. Ведь вы знаете, что от этого зависят жизнь и здоровье тех, кто попал в беду", - говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что за последние десятилетия сотрудники МЧС провели тысячи спасательных операций, не раз доказывали свою эффективность и надёжность. Сегодня же ведомство представляет мощную, мобильную структуру, которая постоянно совершенствует свою работу, внедряет передовые технологии, уделяете особое внимание прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.