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Медведев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя
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РИА Новости

Медведев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

10:47 27.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя, отметив их личные качества, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Вы посвятили себя непростой, поистине благородной профессии. И всегда находитесь там, где опасно и нужна ваша помощь. В самых сложных и чрезвычайных ситуациях спешите на выручку людям, проявляете мужество, предельную собранность, оперативность. Ведь вы знаете, что от этого зависят жизнь и здоровье тех, кто попал в беду", - говорится в телеграмме.
Глава правительства отметил, что за последние десятилетия сотрудники МЧС провели тысячи спасательных операций, не раз доказывали свою эффективность и надёжность. Сегодня же ведомство представляет мощную, мобильную структуру, которая постоянно совершенствует свою работу, внедряет передовые технологии, уделяете особое внимание прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
"Дорогие друзья! Каждый из вас обладает особенными личными качествами. Постоянно сталкиваясь с человеческим горем, вы пропускаете его через себя. И, оказывая помощь людям, отдаёте им часть своего сердца. Ваша служба, отвага и героизм достойны глубокого уважения и самых высоких слов благодарности", - добавляется в телеграмме.
Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 01:03
День спасателя в России
200002
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Дмитрий МедведевМЧС РФРоссияОбщество
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